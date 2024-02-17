У гігантській печері в США науковці знайшли два нових стародавніх види акул

Два нових види стародавніх акул, які жили понад 325 мільйонів років тому, були виявлені в Мамонтовій печері в США.

Відкриття було зроблено в рамках спільного проєкту Національних парків США під назвою "Інвентаризація палеонтологічних ресурсів", пише IFLScience.

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Перший вид, Troglocladodus trimblei, був названий на честь інспектора парку Барклая Трімбла, який знайшов перший зразок (зуб) у 2019 році. Ця акула, ймовірно, сягала 3-3,6 метра у довжину.

Другий вид, Glikmanius careforum, був ідентифікований за зубами та частковим набором щелеп і зябер. Ця акула, ймовірно, мала коротку голову з сильним прикусом.

Обидва види належать до ктенакантових, вимерлого загону риб, який характеризується зубами з кількома зубцями та шипами на спинних плавцях.

Вважається, що ці акули полювали вздовж берегів, які зараз є штатами Кентуккі та Алабама. У той час цей регіон був частиною стародавнього морського шляху, що з'єднував східну Північну Америку, Європу та північну Африку.

Нагадаємо, науковці запідозрили самку ската у вагітності від самця акули.

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