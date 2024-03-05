У Єгипті виявили гігантську статую Рамзеса II (фото)

Спільна єгипетсько-американська археологічна місія виявила верхню частину великої статуї Рамзеса II. Знахідку зробили під час розкопок у єгипетському губернаторстві Мінья.

Рамзес II, широко відомий як Рамзес Великий, був третім фараоном 19-ї династії періоду Нового царства. Його правління (1279–1213 рр. до н. е.) часто вважається найвідомішим в історії Єгипту, відзначеним військовими кампаніями та великими будівельними проєктами, повідомляє Міністерство туризму та старожитностей.

Статую знайшли під час розкопок стародавнього міста Гермополіс, розташованого поблизу кордону між Нижнім і Верхнім Єгиптом. Місто, відоме як Хемену в період Стародавнього царства, стало столицею провінції, другою після Фів.

Читайте також: В Італії знайшли гробницю етруської цариці 5 століття до нашої ери

За словами доктора Мустафи Вазірі, генерального секретаря Вищої ради археології, вапнякова статуя – це відсутня верхня частина статуї, знайденої німецьким археологом Г. Редером у 1930-х роках.

Заввишки 3,8 метра (7 метрів у поєднанні з частиною розкопок 1930-х років) статуя зображує Рамзеса II у подвійній короні з королівською коброю. У верхній частині задньої колони є ряд ієрогліфічних написів, які описують прославлені титули фараона.

Нагадаємо, на Тайвані знайшли гончарну ручку віком 4000 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!