У Єгипті археологи розкопали 'усміхненого' сфінкса з обличчям відомої людини (фото)

Археологи з Університету Айн-Шамс під час розкопок поблизу єгипетського міста Дандара виявили незвичайну статую сфінкса з усміхненим обличчям, яка, ймовірно, зображує римського імператора Клавдія.

Статуя, виготовлена з вапняку, була знайдена в басейні двоповерхового павільйону часів Римської імперії, повідомляє Міністерство туризму та старожитностей Єгипту.

Керівник експедиції, ексміністр країни у справах старожитностей Мамдух ель-Даматі зазначив, що риси обличчя сфінкса відтворені досить точно, а на його обличчі можна побачити сліди посмішки та ямочки на щоках.

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На голові сфінкса зображений неміс - атрибут, який носили фараони, а також урей - стилізоване зображення єгипетської кобри, що символізує суверенітет, владу і божественність.

За словами ель-Даматі, статуя є "дійсно красивою" знахідкою, яка доповнює наше уявлення про римський період в історії Єгипту.

Місто Дандар в давнину було центром культу богині кохання Хатхор, і дослідники сподіваються знайти дорогу, яка з'єднує храм Хатхор з храмом Ісіди.

Сфінкс з обличчям Клавдія - це друга значна знахідка в Єгипті останнім часом.

На початку березня інша експедиція виявила новий коридор у піраміді Хеопса, що єгипетський історик Закі Хава назвав "одним із найважливіших, зроблених у піраміді Хеопса в сучасну епоху".

Нагадаємо, моторошний ритуал найбільшого жертвоприношення тварин у Західному Середземномор’ї виявили в Іспанії.

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