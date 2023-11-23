У ДТЕК попередили українців про можливе відключення світла: що відомо

У ДТЕК попередили українців про можливі аварійні відключення електроенергії. Це стосується Києва та Київської області.

У четвер та п'ятницю, 23-24 листопада, синоптики прогнозують мокрий сніг, з переходом в дощ та пориви вітру до 20 м/с. Про це повідомили на сторінці ДТЕК у Facebook.

"Це може спричинити аварії в мережах. Наші фахівці в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Українцям рекомендують бути готовими до відключень світла: названо умови

У ДТЕК нагадали, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів, тому радять не наближатись до ліній електропередачі.

Про причини відключення світла і терміни його відновлення можна дізнатися через чат-бот у Viber та Telegram. Повідомляти ж про відсутність світла компанія закликає через дистанційні сервіси: офіційний сайт компанії, приватні повідомлення на офіційній сторінці компанії у Facebook та через кол-центр.

Нагадаємо, цієї зими на українців можуть чекати довші відключення електрики, ніж минулого сезону. Зокрема, світла може не бути по 10 годин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!