В Данії знайшли золоту каблучку віком 500 років: належала представнику династії Меровінгів

У південно-західній Ютландії в Данії місцевий мешканець на ім'я Ларс Нільсен за допомогою металошукача знайшов рідкісну золоту каблучку. Вона була зроблена у 500-600 роках н.е. і могла належати дворянській родині, яка мала тісні зв'язки з правителями Франкської держави.

Артефакт виявили в Еммерлеві за 10 кілометрів від відомих Золотих рогів Галлехуса та за 2 кілометри від кільцевого валу Трельбанкен. Це свідчить про те, що цей район був центром правлячої еліти протягом сотень років. Про це пише Heritage Daily.

Новину про каблучку деякий час тримали в таємниці, аби археологи могли без сторонньої уваги дослідити місце знахідки.

Також читайте: Археологи знайшли бронзову руку, розписану однією з найдавніших мов світу (фото та відео)

Ювелірний виріб виготовлений з 22-каратного золота і прикрашений напівдорогоцінним гранатом альмандином у центрі, що вказує на символ влади.

На нижній стороні розташовані дві спіралі та трилисники - усі характерні риси стильних форм, знайдених у франкських виробах 5-6 століть нашої ери. Каблучки такого типу носили представники еліти династії Меровінгів - франкських королів, які керували з кінця 5 до середини 8 століття у Франкській державі.

Згідно з повідомленням для преси Національного музею Данії: "Перстень ймовірно свідчить про присутність раніше невідомої княжої родини в цьому регіоні, тісно пов'язаної з Меровінгами - королівською родиною, яка правила Королівством Франків".

Нагадаємо, в Іспанії знайшли печеру-гробницю, у якій лежали тисячі скелетів людей і тварин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!