У Данії археологи під могилою знайшли ножа з найдавнішими рунами: знахідці 2 тисячі років (фото)

Археологи в Данії знайшли 2000-річний ніж, на якому, як вважають, написано найдавніші руни, коли-небудь знайдені в країні.

Рунічний напис, висічений алфавітом найдавнішої писемної мови Данії, був вигравіруваний на 8-сантиметровому залізному лезі, знайденому в могилі під урною в Тітгенб’єні на острові Фюн, на схід від центрального міста Оденсе, пише портал Euronews Culture.

Також читайте: У Британії виявили дивовижний римський додекаедр (фото)

"Це справді ексклюзивна знахідка. Може, вона ні на що не схожа, маленький шматочок леза ножа, наразі іржавий. Але він великий, тому що він пов’язаний із дуже, дуже кількома знахідками з написами на такому ранньому етапі", — сказав інспектор Національного музею Данії Петер Пенц.

Кожен із п’яти символів має приблизно 0,5 см заввишки, за якими йдуть три канавки, які вказують на слово "hirila", що давньоскандинавською означає "маленький меч".

"Що ж тоді таке "Маленький меч"? Ми трактуємо це як назву ножа, але в принципі це також може бути ім’я власника ножа", — сказав Якоб Бонде, інспектор музею Møntergården.

"Маленький меч" був знайдений в Тітгенб’єні на схід від Оденсе і всього за 15 кілометрів від того місця, де в 1865 році був знайдений гребінець того ж періоду з рунічним написом "harja".

Нагадаємо, вчені випадково зав'язали найменший і найтугіший вузол, який складається лише з 54 атомів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!