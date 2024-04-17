У чому замочити тюль, щоб до нього повернулась первинна білизна: дієвий лайфхак

В теплу пору року відкриті вікна для провітрювання приміщення стають нормою. Через це пил, смог та інші забрудники з вулиці осідають на шторах, надаючи їм неприємний жовтий відтінок.

Часто звичайне прання не може повернути їм первісну білизну. В таких ситуаціях варто вдатися до використання природного засобу, який здатен відновити чистоту тюлю всього за 20 хвилин, пише Телеграф.

Як швидко відбілити тюль

Тюль не тільки прикрашає вікна, але й служить бар’єром проти пилу та сміття ззовні. Через це штори та тюль потребують регулярного та ретельного прання.

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Перед тим як випрати, замочіть тканину, додавши доступний інгредієнт із вашої кухні, щоб вона знову стала білосніжною. Залийте у миску 5 літрів води та розчиніть в ній один пакетик розпушувача для тіста. Перемішуйте до тих пір, поки розпушувач повністю не розчиниться. Залиште тюль у цій рідині на 20 хвилин.

Далі, відправте виріб у пральну машинку, вибравши делікатний режим. Для досягнення кращого ефекту білизни, можна додати ще один пакетик розпушувача безпосередньо до барабана. Це допоможе відбілити тканину, не завдаючи їй шкоди.

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