У бібліотеці Ватикану знайшли втрачений фрагмент Біблії віком 1750 років

Вчені з Австрійської академії наук виявили приховану главу Біблії в перекладі Євангелія від Матвія віком 1750 років. Рукопис зберігається в бібліотеці Ватикану.

Про це пише IFL.Science.

Вчені виявили прихований текст за допомогою ультрафіолетової фотографії. Вони вивчали манускрипти в межах наукового проєкту, мета якого — відновлення стертих або переписаних текстів переписувачами в IV-XII століттях нашої ери.

Такі рукописи отримали назву палімпсести, — це тексти, створені на матеріалі, що вже був у вжитку. Такі тексти змивали або стирали, а потім писали нові. Така традиція була пов'язана з нестачею матеріалів для створення рукописів. Але навіть через багато сотень років такий втрачений текст можна виявити за допомогою ультрафіолетового світла.

За допомогою цієї технології вченим вдалося відновити 74 рукописи, але один текст був особливо цінним. Це був старший на 100 років за найстаріші переклади Біблії грецькою мовою, включно із Синайським кодексом.

За словами вчених, традиція сирійського християнства знає кілька перекладів Старого та Нового Заповітів, і донедавна було відомо лише про два рукописи, які містили давньосирійський переклад Євангелій.

Цей переклад Біблії було вперше написано в III столітті нашої ери, а потім його скопіювали в VI столітті нашої ери. Цей переклад пропонує трохи більше деталей, ніж переклад грецькою мовою 12-го розділу Євангелія від Матвія.

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Перший вірш перекладу цього розділу грецькою мовою говорить: "У той час Ісус ішов по засіяних полях у суботу, і учні його зголодніли, і почали зривати колосся та їсти". А згідно з новим текстом перекладу, виявленим ученими, вірш закінчується фразою "почали зривати колосся, терти його в руках і їсти його".

Учені вважають, що це дуже важливе відкриття, яке було зроблено завдяки глибоким знанням про стародавні сирійські тексти й особливості стародавньої писемності.

Це відкриття доводить, наскільки продуктивною та важливою може бути взаємодія сучасних цифрових технологій і фундаментальних досліджень під час роботи із середньовічними рукописами, кажуть учені.

Нагадаємо, у Туреччині знайшли гробницю римської еліти віком у 2 тисячі років.

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