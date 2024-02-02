В Арабських Еміратах виявили наповнений скарбами глек віком 1800 років (фото)

В Об’єднаних Арабських Еміратах археологи виявили гончарний глек з колекцією скарбів. Знахідка містила кілька золотих римських монет, деяку місцеву бронзову валюту та бронзовий браслет.

Глечик та його вміст датуються 1800 роками тому. Про це повідомляє The Wichita Eagle.

Дослідники виявили глек під час розкопок на археологічній ділянці Телль-Абрак в Умм-ель-Кувеїні. Серед найцікавіших знахідок були золоті монети, які були першими у своєму роді для області.

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Археологи кажуть, що однією з найважливіших знахідок під час розкопок була повністю збережена будівля, датована першим і другим століттями нашої ери. Будівля містила єдину квадратну кімнату, і вона була пов’язана з кількома іншими знахідками, включаючи "найдивовижніше" відкриття.

Глек міг бути ритуальним приношенням, а будівля могла бути культовим центром. Експерти вважають, що римські монети, відомі як "Урі", були викарбувані у Франції та поширювалися на схід через розгалужену римську торгову мережу.

На золотих монетах зображено Тиберія, який був римським імператором з 14 до 37 року нашої ери. Відкриття знаменує собою поворотний момент у розумінні стародавнього місця, вказуючи на його важливу релігійну роль і участь у торгових мережах.

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