В Англії під час будівельних робіт знайшли доісторичне поселення з унікальними артефактами (фото)

В Англії під час робіт з удосконалення доріг було знайдено археологічні залишки з різних періодів історії, які датуються аж 6000 роками тому. Серед основних моментів розкопок – можливе доісторичне поселення, потенційна будівля раннього середньовіччя та артефакти римської доби.

Розкопки відбуваються вздовж магістралі A66, великої дороги, що з’єднує графства Північний Йоркшир і Камбрія, пише Cotswold Archaeology.

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Останні розкопки, які розпочалися перед схемою модернізації A66 Northern Trans-Pennine, виявили низку археологічних скарбів. Археологи знайшли залишки можливого доісторичного поселення, потенційну будівлю раннього середньовіччя та артефакти римської доби.

До цих археологічних знахідок належать поховані шари торфу та стародавні водні шляхи, які показують, як доісторичні Камбрії сформували свій ландшафт. У місцевості також виявлено залишки поселення, що датується пізнім неолітом або середньою бронзою, а також потенційний грубенгауз раннього середньовіччя.

"Ми в захваті від знахідок проєкту A66 Northern Trans-Pennine, оскільки вони відкривають унікальне вікно в стародавню історію Камбрії", — сказав Стюарт Джонс, директор проєкту National Highways A66 Northern Trans-Pennine.

Відкриття цих археологічних скарбів внесе значний внесок у наше розуміння того, як люди пристосовувалися до мінливих умов навколишнього середовища, підкреслюючи важливість збереження і вивчення культурної спадщини.

Нагадаємо, в Англії виявили ліс віком 390 мільйонів років. Також в Англії знайшли надзвичайну рідкісну каблучку 17 століття.

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