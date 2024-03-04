В Англії знайшли село, яке за невідомих причин зникло 500 років тому

У графстві Глостершир в Англії колись процвітало село Саділі, яке раптово зникло у XV столітті з нез'ясованих причин. Дослідники розпочали краудфандингову кампанію, щоб розкрити таємниці загадкового середньовічного поселення поблизу Челтенгема.

Село Саділі, населене протягом 400 років, було одним з найбільших поселень в регіоні. За словами Дерека Меддока, архіваріуса замку Саділі, це було процвітаюче село з близько 40 родинами. Проте у 1440-х роках воно почало занепадати, а до 1500-х майже повністю зникло. Про це повідомляє BBC News.

Основна версія раптового зникнення села пов'язана зі спорудженням замку Саділі його першим власником Ральфом Ботелером. Оскільки Ботелер зводив для себе грандіозний замок, він міг вирішити, що скромне село не відповідає його баченню, що й призвело до його можливого знищення.

Нещодавно отримані за допомогою радіолокаційної зйомки дані виявили потенційні сліди села, даючи експертам новий напрямок пошуку. Дослідники планують провести двотижневі розкопки пізніше цього року під керівництвом DigVentures, щоб дослідити цю інформацію.

Відома своєю активною громадською участю в проєктах з археології та збереження спадщини компанія DigVentures вже проводить шості розкопки в замку Саділі.

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На відміну від більшості випадків, коли результат не передбачуваний, команда вже має уявлення про те, що вони можуть виявити. Знімки з повітря та радіолокаційні дані виявили обриси й сліди потенційних будівель, які, як вважають, є залишками середньовічних будинків.

"Ми вважаємо, що вони схожі на залишки середньовічних будівель і споруд, - сказала дослідниця Мая Піна-Дасьє. - Тож ми сподіваємося знайти деякі будівлі й отримати докази, які допоможуть визначити їх вік, час використання та час остаточного занепаду".

Нагадаємо, в Англії знайшли надзвичайну рідкісну каблучку 17 століття.

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