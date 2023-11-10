В акваріумі у США акула народила дитинча без запліднення (фото)

У зоопарку Брукфілда в Чикаго самка еполетової акули (Hemiscyllium ocellatum) народила дитинча без самця. Це перший зафіксований тут випадок партеногенезу, коли самка акули відклала яйце без запліднення самцем і воно вилупилося.

Еполетові акули зазвичай досягають статевої зрілості у віці 7 років, і ця конкретна особина не жила з самцем з 2019 року. Однак у 2022 році вона почала відкладати яйця. Одне з цих яєць було плідне і вилупилося 23 серпня, повідомили у зоопарку.

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Дитинча еполетової акули зараз добре їсть і розвивається нормально. За словами Майка Мазелліса, провідного спеціаліста із догляду за тваринами в зоопарку Брукфілда, дитинча буде представлено відвідувачам зоопарку в найближчому майбутньому.

Партеногенез – це тип безстатевого розмноження, при якому ембріон розвивається з незаплідненої яйцеклітини. Цей процес спостерігався у багатьох видів тварин, у тому числі у риб, рептилій, птахів та ссавців.

У випадку з еполетовою акулою, можливо, що яйцеклітина запліднилася полярним тільцем, маленькою клітиною, яка утворюється одночасно з яйцеклітиною. Однак також можливо, що партеногенез стався в результаті іншого процесу, який поки що не зовсім зрозумілий.

Цей випадок партеногенезу у еполетової акули є ще одним прикладом того, як тварини можуть адаптуватися до нових умов. У цьому випадку самка акули, яка не мала доступу до самців, змогла народити дитинчата за допомогою партеногенезу.

Нагадаємо, у Ботсвані на туристів зі США напав бегемот. Він атакував позашляховик, в якому перебували американці – туристи хотіли сфотографувати тварину біля річки.

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