В Австралії баран втік з ферми та п'ять років жив з кенгуру (відео та фото)

В Австралії 5 років тому баран Шугар втік з ферми. Його шукали, однак ніяк не могли відслідкувати, куди він втік.

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Кілька днів тому Шугара знайшли – він перебував у компанії диких кенгуру. За даними Forever Friends Animal Rescue (FFAR), барана помітили серед кенгуру біля водосховища Цукрова голова, яке розташоване приблизно у 32 км від Мельбурна.

Фахівці FFAR врятували Шугара та доставили до благодійної організації Gladysdale Sanctuary у штаті Вікторія, Австралія, де він його оглянули ветеринари. Барана обстригли, оскільки він заріс так, що майже не міг рухатися.

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Зайва шерсть, вилучена з Шугара, важила 12,6 кілограма.

Джорджія Дункан, оператор водопостачання з Melbourne Water, яка очолила місію з порятунку барана, поділилася більш детальною інформацією про подорож Шугара у Facebook.

Вон зазначила, що порятунок вдалося здійснити завдяки спільним зусиллям FFAR, Vets For Compassion і Melbourne Water.

"У водозбірних басейнах, що оточують водойми нашого міста, дика природа багата та різноманітна, особливо на прогулянкових доріжках. Тут можна стежити за орланами, чорнохвостими валлабі, єхиднами, кенгуру та багатьма іншими дикими тваринами. Але співробітники Melbourne Water були здивовані, дізнавшись про життя тут загубленого Шугара", – йдеться у повідомленні.

У Melbourne Water зауважили, що команді довелося тижнями "ретельно планувати" порятунок Шугара. Нині баран залишатиметься в заповіднику, доки "не отримає звіт про здоров’я", а потім він поїде додому до Джорджії Дункан.

Нагадаємо, у Ботсвані на туристів зі США напав бегемот. Він атакував позашляховик, в якому перебували американці – туристи хотіли сфотографувати тварину біля річки.

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