В Африці собака знайшов рідкісну тварину, яку вважали вимерлою (фото, відео)

Золотий кріт Де Вінтона, сліпий кріт, який живе під піском, був нещодавно виявлений Фондом зникаючих диких тварин (EWT) після того, як його не бачили з 1936 року.

Дослідники EWT використовували собаку Джеррі, яка була навчена виявляти запахи, щоб знайти сліди крота. Джеррі виявила тварину в Південній Африці, в регіоні, відомому як Кару, повідомляє Endangered Wildlife Trust у Фейсбуці.

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Щоб офіційно підтвердити, що вид не вимер, дослідники зібрали зразки ДНК крота. ДНК-тести підтвердили, що кріт є золотим кротом Де Вінтона.

"Хоча багато людей сумнівалися, що кріт Де Вінтона все ще існує, я вірив, що цей вид ще не вимер. Я був переконаний, що для цього потрібен лише правильний метод виявлення, правильний час і команда, захоплена його пошуком", - сказав Кобус Терон, старший менеджер з охорони природи EWT.

Відкриття золотого крота Де Вінтона є позитивним знаком для збереження дикої природи. Воно показує, що навіть види, які вважаються вимерлими, все ще можуть існувати, якщо ми докладемо зусиль для їх пошуку.

"Я думаю, що це просто фантастика, що у 2023 році ми все ще можемо заново відкривати види. Усі наші історії про збереження - це приречення та сум. Тут у нас є можливість сказати, що насправді є можливості для змін", - сказав Терон.

Нагадаємо, у джунглях Соломонових островів вперше на камеру потрапив рідкісний гігантський щур, який мешкає на деревах.

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