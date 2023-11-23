У Флориді з річки витягли величезну щелепу мамонта, якій щонайменше 10 000 років (фото)

Мисливець за скам'янілістю Джон Креацулас зробив дивовижне відкриття під час занурення у річці Піс поблизу міста Аркадія у Флориді. Він знайшов скам'янілу щелепу мамонта.

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Спочатку Креацулас подумав, що це колода, але при ближчому розгляді зрозумів, що це велика нижня щелепа. Він не знає точно, скільки років зразку, але вважає, що йому може бути щонайменше 10 000 років, повідомляє Інформаційний бюлетень Live Science.

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Креацулас планує відвезти щелепну кістку на очищення та аналіз експертам у Тампі, які зможуть визначити вік скам'янілостей за допомогою радіовуглецевого датування.

Достеменно невідомо, якому виду мамонтів належала скам'янілість, але колумбійські мамонти (Mammuthus columbi) населяли Північну Америку — і аж на південь до Коста-Ріки — в епоху плейстоцену (від 2,6 мільйона років до 11 700 років тому).

Колумбійські мамонти вимерли між 13 000 і 10 000 років тому, наприкінці останнього льодовикового періоду. Високі температури спричинили втрату середовища існування для цієї мегафауни, що в поєднанні з полюванням людей призвело до значного скорочення популяції.

Це не перший випадок, коли в річці Піс-Рівер у Флориді знаходять скам'янілості мамонта. У 2021 році дайвери виявили у воді 1,2 метрову кістку ноги мамонта. Тим часом на півночі Флориди дослідники розкопали 5,5-мільйонне "кладовище" гомфотерів, чотирибивного родича сучасних слонів, які, ймовірно, потонули там у доісторичній річці.

Нагадаємо, у Фінляндії знайшли останки жінки, яка народила після смерті.

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