Вузькі джинси повертаються: топ стильних образів на осінь

Колись надзвичайно затребуваний фасон деніму, який прагнула мати кожна модниця, знову знаходить своє місце в сучасних стильових рішеннях.

У 2024 році світові трендсетери продемонстрували, що облягаючі силуети здатні повернути собі статус улюбленого елемента вашої колекції одягу. Їх можна вдало інтегрувати як у щоденні комплекти, так і в ділові чи більш формальні ансамблі. Про це пише Радіотрек.

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Варто зазначити, що мова йде не про ультравузькі моделі, які щільно облягають ноги від стегон до щиколоток. Нові фаворити fashionistas вирізняються підкресленою лінією талії, але при цьому мають пряме завершення штанин.

Ця оновлена інтерпретація класичного крою завоювала симпатії як провідних кутюр'є, так і впливових представників соціальних медіа. Вона пропонує ідеальний баланс між комфортом та стилем, дозволяючи створювати різноманітні образи від невимушених до вишуканих.

Раніше стилісти розкрили, які сумки будуть в моді у 2024 році.

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