Вечеря за 15 хвилин: рецепт макаронів з тунцем

Паста з тунцем і помідорами — це проста, але смачна і ситна страва, яку можна приготувати за 15 хвилин. Для її приготування потрібно лише кілька інгредієнтів, які можна знайти в будь-якому супермаркеті.

Цю пасту чудово подавати на вечерю, адже її приготування не займе багато часу. Вона має пікантний смак та сподобається любителям риби. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

250 г макаронів

370 г консервованого тунця в власному соку

200 г помідорів чері

70 г оливок

6 зубчиків часнику

10 ст. л. оливкової олії

1/2 лимона

1/2 пучка петрушки

1/2 ч. л. чорного меленого перцю

1/2 ч. л. солі

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Приготування:

Приготування соусу. Розігрійте сковороду на середньому вогні, влийте оливкову олію. Додайте очищений і нарізаний пластинками часник. Обсмажуйте часник протягом 1 хвилини. Потім додайте помідори чері, нарізані навпіл, сіль і перець. Приготування макаронів. У велику каструлю налийте 10 склянок води і доведіть до кипіння. Додайте 1 столову ложку солі. Всипте макарони і варіть до стану аль денте (на 1-2 хвилини менше, ніж вказано на упаковці). Змішування інгредієнтів. Відварені макарони відкиньте на друшляк. Відразу ж поверніть їх у каструлю, влийте соус з помідорів і часнику. Додайте консервований тунець, без соку (олії), і подрібнену петрушку. Обережно перемішайте. Подача. Розкладіть пасту з тунцем по тарілках, додавши кілька оливок та поливши лимонним соком. Подавайте одразу ж.

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