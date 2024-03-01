Уже завтра Землю накриє дводенна магнітна буря: що робити

У перший день весни геомагнітне поле Землі перебуває у спокійному стані. Однак у вихідні по Землі вдарить дводенна магнітна буря силою у чотири бали.

Як прогнозується на сайті Meteoagent, у суботу, 2 березня, розпочнеться магнітна буря помаранчевого рівня небезпечності, яка розтягнеться на дві доби й закінчиться до понеділка, 4 березня.

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Магнітні бурі: календар

Як магнітні бурі впливають на організм людини

Магнітні бурі – це коливання магнітного поля Землі, які можуть бути викликані викидами сонячної енергії. Ці коливання можуть впливати на роботу електромереж та супутників, а також на самопочуття людей.

Вплив магнітних бур на організм людини

Вплив магнітних бур на організм людини не до кінця вивчений. Деякі люди відчувають погіршення самопочуття під час магнітних бур, інші ж нічого не відчувають.

До можливих симптомів впливу магнітних бур на організм людини належать:

Головний біль

Запаморочення

Нудота

Зниження працездатності

Порушення сну

Погіршення настрою

Загострення хронічних захворювань

Як захиститися від впливу магнітних бур:

У дні магнітних бур уникайте фізичних навантажень. Пийте більше води. Вживайте їжу, багату на вітаміни та мікроелементи. Дотримуйтесь режиму сну та відпочинку. Приймайте заспокійливі засоби, якщо відчуваєте тривогу або дратівливість.

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