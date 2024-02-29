Календар магнітних бур на березень 2024: коли чекати на небезпечні дати
Упродовж березня на Землі очікується на кілька магнітних бур. Науковці попередили про п'ять небезпечних періодів.
Вчені з Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США оприлюднили календар геомагнітних штормів на березень.
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Графік магнітних бур на березень 2024
- 4 березня: очікується магнітна буря невеликої сили, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.
- 10 березня: прогнозується магнітна буря, яка може мати значний вплив на людей з хронічними захворюваннями, а також викликати головні болі у метеочутливих людей.
- 15-16 березня: рекомендується бути особливо обережними людям з хронічними захворюваннями, адже магнітні бурі можуть призвести до їх загострення. Важливо слідкувати за самопочуттям та мати при собі необхідні ліки.
- 21-22 березня: очікується менш сильна буря, але можливе безсоння та головний біль.
- 27-28 березня: прогнозуються магнітні бурі середньої сили, які можуть викликати перепади тиску та вплинути на загальне самопочуття людей з проблемами артеріального тиску.
Рекомендації:
- Слідкуйте за прогнозами магнітних бур.
- Захищайте себе від сонячного випромінювання.
- Пийте багато води.
- Вживайте їжу, багату на вітаміни та мінерали.
- Висипайтеся.
- Уникайте перевтоми та стресів.
При погіршенні самопочуття зверніться до лікаря.
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