Вже у квітні можна буде побачити сонячне затемнення та рідкісну комету диявола
Уявіть собі: нічне небо, затемнене Місяцем, і раптом з темряви вирине льодяна комета, що пролітає повз Сонце! Це не фантастика, а реальне явище, яке можна буде спостерігати вже 8 квітня.
Комета 12P/Понс-Брукса, або "комета диявола", мандрує космосом 70 років. Зараз вона наближається до Сонця, і 24 квітня буде максимально близько до нього. А 8 квітня, під час повного сонячного затемнення, комета пролетить повз затемнене Сонце, пише Live Science.
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Це неймовірно рідкісна подія! Комету можна буде побачити навіть у любительські телескопи, але лише в певних регіонах Північної Америки.
Астрономи з нетерпінням чекають на це явище. Вони сподіваються зробити унікальні фотографії та краще вивчити комету.
Якщо вам пощастить опинитися в потрібному місці в потрібний час, не пропустіть це космічне шоу! Ось кілька порад:
- Знайдіть місце з відкритим видом на південно-західний горизонт.
- Заздалегідь налаштуйте телескоп або фотоапарат.
- Не забудьте про захисні окуляри, щоб спостерігати за затемненням.
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