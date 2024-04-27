Вже відомий прогноз магнітних бур на травень: графік небезпечних дат

У суботу, 27 квітня, почалася магнітна буря силою у шість балів. Геомагнітний шторм триватиме дві доби, щоправда, їхня сила знизиться до 4 балів. У період до 1 травня геомагнітних штормів не очікується.

За даними сервісу Meteoagent, у травні потужні магнітні бурі очікуються у другій половині місяця.

Магнітна буря сьогодні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітна буря сьогодні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

У період з 1 по 3 травня можливі трибальні бурі (безпечний, зелений рівень), вони повторяться з 5 по 7 травня. А з 19 по 21 травня включно геомагнітні шторми посиляться до 4 балів. 22 травня магнітних бур не буде, а от 23 травня прогнозується чотирибальний геошторм.

Варто зауважити, що графік магнітних бур змінюється що три години, тому це лише попередній прогноз.

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Магнітні бурі: календар на травень 2024

Магнітні бурі у травні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі у травні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі у травні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі у травні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі у травні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі у травні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі: що це таке і як вони впливають на людину?

Магнітні бурі - це тимчасове посилення магнітного поля Землі, яке може призвести до порушення роботи електросистем, систем зв'язку та впливати на здоров'я людей.

Чому виникають магнітні бурі:

Магнітні бурі викликані викидами сонячної речовини (плазма, заряджені частинки), які летять у космос і потрапляють у магнітне поле Землі.

Магнітосфера - це захисний щит Землі, який відхиляє більшу частину заряджених частинок від Сонця. Коли сонячний вітер сильний, він може деформувати магнітосферу і призвести до магнітних бур.

Ознаки впливу магнітних бур на людину:

Головний біль

Зміна артеріального тиску

Проблеми зі сном

Млявість, дратівливість, тривога, апатія.

Загострення хронічних захворювань.

Вплив магнітних бур на людей залежить від індивідуальної чутливості. Люди похилого віку та діти зазвичай більш чутливі до магнітних бур. Люди з хронічними захворюваннями більш схильні до негативного впливу магнітних бур. Чим сильніша магнітна буря, тим сильніший її вплив на людей.

Як захиститися від магнітних бур:

Уникати стресу: стрес може посилити негативний вплив магнітних бур.

Спати достатньо: сон допомагає організму відновитися після впливу магнітних бур.

Правильно харчуватися: вживати багато овочів і фруктів, пити чисту воду.

Знизити фізичні навантаження: у дні магнітних бур рекомендується знизити фізичну активність.

Якщо у вас є хронічні захворювання, рекомендується проконсультуватися з лікарем про можливість прийому ліків під час магнітних бур.

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