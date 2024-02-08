Встигніть до весни посадити ці овочі й ваш врожай буде кращим, ніж у сусіда

Холодний лютий може здаватися не найкращим часом для садівництва, але це не так. Є кілька овочів, які можна садити вже зараз, щоб насолоджуватися свіжим урожаєм протягом року.

Експерти рекомендують чотири "найпростіших і швидкозростаючих" овочі для посадки в лютому, пише Express.

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"Лютневий період, здавалося б, не найбільш активний для садівництва, але він може бути часом, коли починається прекрасна підготовка до майбутнього врожаю. Особливо це стосується вирощування овочів, які можуть надати свіжі продукти пізніше у році", – пише видання.

Експерти виключно поділилися списком "найпростіших" овочів, які можна почати садити вже зараз.

Одними з найпростіших овочів для вирощування є коренеплоди, такі як морква та пастернак. Підготовка грунту є ключовою: "Переконайтеся, що ґрунт добре дренований перед посадкою, щоб вони процвітали та росли здоровими".

Насіння моркви та пастернаку можна висівати з лютого до кінця серпня, а збирати урожай можна майже цілий рік, надаючи собі постійне джерело свіжих овочів.

Листові зелені, такі як шпинат, також рекомендується для посіву в лютому. Ці овочі не тільки "доставляють вам мало клопоту", але й вважаються одними з найпростіших для вирощування. Для успішного вирощування шпинату рекомендується вибрати місце в саду, яке отримує достатньо сонячного світла, але також частково знаходиться в тіні.

Тим Маршалл, головний садівник Raby Castle, підтверджує, що шпинат - це чудовий вибір для вирощування в цей період, оскільки він є "прохолодним сезонним овочем", який може "процвітати" у цей час.

Редис також відзначається як "швидкоростучий, легкий у догляді" овоч, який ідеально підходить для посіву в цей період. Необхідно висівати насіння рядами на пів сантиметра глибиною, забезпечуючи хороше зволоження ґрунту та правильний дренаж.

Вибираючи ці прості у вирощуванні овочі та дотримуючись належних технологій посадки, садівники зможуть насолоджуватися рясним урожаєм. Регулярне стеження за рослинами та вчасні заходи захисту допоможуть забезпечити успішне вирощування овочів у вашому саду.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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