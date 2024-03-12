Врожаю позаздрять сусіди: як правильно висаджувати зелень у відкритий грунт

Весняна пора – ідеальний час для вирощування різноманітної зелені на городі чи присадибній ділянці. Зелені культури невибагливі, стійкі до заморозків і легкі у вирощуванні.

Петрушка потребує замочування насіння на 2-3 дні перед висадкою. Рекомендується садити кущиками на відстані мінімум 15 см один від одного. Після посадки необхідно ретельно поливати ділянку, поступово зменшуючи кількість води аж до появи сходів. Про це пише ТСН.

Кріп можна садити дуже рано, оскільки він добре переносить холоди. Кущики висаджують на відстані 10 см один від одного та від рядків, закладаючи насіння на глибину 1,5 см. Через місяць-два зелень можна зрізати, не чекаючи утворення парасольок для маринування.

Щавель – багаторічна рослина, її можна сіяти тричі на рік: на початку весни, у червні-липні та жовтні-листопаді. Насіння висівають на глибину не більше 2 см. Вже у травні можна збирати перше зелене листя.

Базилік вирощують через розсаду, яку висівають у квітні для раннього врожаю. Альтернативно, можна висівати його безпосередньо у травні. Кущі садять на відстані близько 30 см один від одного. Збір врожаю можливий з липня до вересня.

Морозостійкий шпинат можна висівати навіть у непрогрітий ґрунт на глибину 2-3 см та з інтервалом 5-10 см. Перший урожай буде готовий через чотири тижні після посадки.

Любителям середземноморської кухні варто посадити руколу. Насіння висівають у відкритий ґрунт у квітні або висаджують розсаду, яку вирощують з насіння, посіяного на початку березня. Відстань між кущами – 10 см, між рядами – 30 см. Рукола потребує частого поливу для збереження ґрунту злегка вологим, особливо в спекотні місяці.

Невибагливі коріандр і кінза можуть розмножуватися самосівом. Ці морозостійкі рослини висівають з квітня до липня на глибину 1 см, з відстанями 10 см між кущами та 20 см між рядами. Збір врожаю можливий з липня до вересня.

Фенхель вимогливіший до тепла (не менше 6°C), вологи та світла. Його можна вирощувати з насіння або розсади, висаджуючи та збираючи кожні три тижні. Насіння закладають на 2 см, відстань між рядами – 60 см. Зелень зрізають після дозрівання, а через 3 місяці збирають качани вагою від 250 г.

Орегано й майоран – ідеальні для додавання до страв з м'ясом та маринадів. Достатньо висадити кілька кущів, які забезпечать урожаєм на цілий рік. Висівають їх після прогрівання ґрунту. Розсаду висаджують на початку травня, а насіння вкривають на 0,5-1 см з відстанню між кущами 20 см. Збирати врожай можна через 30-40 днів після появи паростків.

Тархун – невибаглива багаторічна рослина. Достатньо висадити 1-2 кущики з травня до жовтня у відкритий ґрунт на відстані 30х70 см між кущами. Перші гілочки можна збирати вже через 2 місяці після появи паростків – з червня до жовтня.

Меліса – ще одна неприхотлива багаторічна рослина, яка може самосіватись. У травні насіння висівають на відстані 30 см у рядку та 60 см між рядками. У перший рік урожай збирають через 2 місяці після пророщування, у наступні – з червня до жовтня.

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Садова м'ята холодостійка та швидко відновлюється навесні. Її висаджують з квітня до червня в борозни завглибшки 20 см на відстані 60 см. Через 1-2 тижні очікується проростання, а ще через 2 місяці можна збирати листя.

Листову гірчицю, невибагливу до холодів, слід садити одразу після танення снігу, проріджуючи сходи до відстані 5-10 см між стеблинками. Гірчицю збирають три тижні після достигання.

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