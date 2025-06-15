Врожаю вистачить надовго: чим підживити огірки

Під час активного росту та формування плодів огірки особливо потребують калію. Один із простих, доступних і екологічних способів підживлення — використання настою з бананової шкірки. Такий засіб не лише збагачує ґрунт, а й дозволяє уникати застосування хімічних добрив, що особливо важливо для прихильників органічного землеробства.

Калій відіграє важливу роль у розвитку огірків: він стимулює утворення зав’язей, покращує смак і аромат плодів, а також зміцнює імунітет рослин, підвищуючи їхню стійкість до хвороб. Про це пише Уніан.

Настій з бананової шкірки можна приготувати різними способами. Один із них полягає в тому, щоб нарізати шкірку на шматочки, залити її теплою водою й залишити на добу. Потім рідину проціджують і розводять перед поливом. Ще один варіант — подрібнити шкірку у блендері чи м’ясорубці, залити окропом і залишити настоюватися в темному місці протягом трьох днів. Такий засіб підходить не лише для поливу, а й для обприскування. Деякі городники попередньо висушують шкірку, перемелюють її в порошок і при потребі готують з нього настій. Це зручно, адже дозволяє заготовити добриво на майбутнє.

Якщо ж немає часу або можливості готувати настій, можна просто закопати бананову шкірку поруч із огірковими кущами. У вологому ґрунті вона швидко розкладається й насичує землю поживними речовинами.

Однак варто пам’ятати про обережність. Бананове підживлення не можна використовувати надто часто. Оптимальна перерва між підживленнями має становити не менше двох-трьох тижнів. Також важливо не перевищувати кількість шкірки при закопуванні, адже надлишок органіки може призвести до закислення ґрунту, ускладнивши доступ повітря до коренів.

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Ще один нюанс — надмірна концентрація калію здатна погіршити засвоєння інших важливих елементів, таких як кальцій і магній. Це, у свою чергу, може призвести до пожовтіння листя або деформації плодів. У разі появи таких симптомів варто призупинити внесення бананового добрива і звернути увагу на баланс інших поживних речовин.

Нагадаємо, ми вже писали, чим підживлювати моркву у червні.

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