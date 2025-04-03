русский
Соціум

Врожай вас вразить: коли та як садити картоплю

Ціхоцька Марія

Врожай вас вразить: коли та як садити картоплю
Пропонуємо корисні поради для отримання хорошого врожаю картоплі

Врожайність картоплі залежить від безлічі факторів: складу ґрунту, способу посадки, вибраного сорту, технологій вирощування, добрив, а також ефективного захисту від шкідників і хвороб. Пропонуємо корисні поради для отримання хорошого врожаю картоплі.

Коли садити картоплю

Час посадки картоплі визначається її сортом та погодними умовами. Якщо температура повітря піднялася вище +10°C, а ґрунт достатньо прогрівся, можна починати висаджувати картоплю. Зазвичай це відбувається з другої половини квітня до травня, залежно від весняної погоди. Перед посадкою землю необхідно зорати або перекопати, внести органічні добрива: гній, дернову землю, торф, тирсу, компост, пісок, попіл. Про це пише ТСН.

Як підготувати посадковий матеріал

  1. Переберіть бульби: видаліть гнилі, підморожені, хворі та м’які екземпляри. Для посадки краще обрати середні за розміром картоплини.
  2. Прогрійте бульби: витримайте їх на сонці або в духовці для активації росту.
  3. Проростіть: дочекайтеся появи паростків.
  4. Знезараження: замочіть бульби в розчині з 10 л води, 1 г марганцівки та мідного купоросу на 30 хвилин, після чого висушіть.

Способи посадки картоплі

  • Посадка в траншею: підходить для піщаних ґрунтів. Вирийте траншеї глибиною 30 см з інтервалом 1 м, викладіть на дно сіно (15 см) та присипте гноєм і попелом. Навесні покладіть бульби та засипте ґрунтом.
  • Посадка в лунки: ділянку готують восени — удобрюють та мульчують ґрунт. Навесні викопують лунки на відстані 80 см і глибиною 8-10 см, висаджують пророщені бульби паростками вгору, присипають компостом та золою.

Полив та підживлення

Картопля потребує помірного поливу: надмірна волога, як і її нестача, може призвести до захворювань. Після посадки картоплю не поливають близько двох тижнів. У спеку варто зволожувати раз на тиждень.

Підживлювати картоплю рекомендується органічними добривами, наприклад, пташиним послідом. Після бродіння його розводять водою у співвідношенні 1:10. Комплекси з азотом і калієм сприяють збільшенню розміру бульб, а бор і магній прискорюють формування картоплин.

Підгортання картоплі

Картоплю підгортають двічі:

  • Перший раз — коли стебла досягають 20 см.
  • Другий раз — через 10 днів після першого підгортання. Не рекомендується підгортати картоплю в суху погоду.

Читайте також: Посадіть це дерево у вересні, щоб мати плоди наступного літа

Захист від фітофтори та колорадського жука

  • Фітофтора: висаджуйте ранні сорти, оскільки грибок з’являється після 10 серпня. Скошуйте бадилля за два тижні до збору врожаю, щоб уникнути зараження.
  • Колорадський жук: висаджуйте картоплю в кінці квітня — до виходу жука. У разі появи шкідника збирайте його вручну.

Лайфхаки для підвищення врожайності

  • Надрізи на бульбах: поперечний надріз на великих картоплинах або кільцевий на дрібних стимулює врожайність на 12-15%.
  • Ламання стебел: через 2-3 тижні після цвітіння ламайте стебла на висоті 10-15 см від землі — це сприяє спрямуванню поживних речовин до коренів.
  • Елітний посадковий матеріал: використання якісних сортів забезпечує стабільність врожаю.
  • Мульчування травою: знижує випаровування вологи, приваблює дощових черв'яків, що покращують структуру ґрунту.

Дотримуючись цих порад, ви зможете виростити здоровий і багатий урожай картоплі, навіть без застосування хімічних засобів захисту.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, які дерева та кущі краще висадити перед зимовими холодами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Соціум