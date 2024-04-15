Унікальний протез віком 300 років знайшли у Польщі (фото)

На цвинтарі костелу Святого Франциска Ассизького у Кракові вчені здійснили дослідження склепів, що проливає світло на важливі аспекти медичної історії.

У 2017-2018 роках археологи провели обстеження склепів, де поховані люди з високим соціальним статусом, в тому числі жертводавці, шановні городяни і духовенство. Поховання, датовані XVII — кінцем XVIII століть, містять цінні дані для вивчення соціально-економічного та медичного контексту того часу, пише Live Science.

Вас також може зацікавити: Палеонтологічне відкриття: вчені виявили унікальні рештки новонароджених динозаврів (фото)

Одним із цікавих знахідок виявився скелет чоловіка приблизно 50 років з вродженою патологією - розщепленням піднебіння. Відсутність кісткового піднебіння було замінено на металеву пластинку, яка складалася з двох частин: металевої, відповідної до будови порожнини рота, і тканинної, покритої золотом для запобігання інфекцій.

Подальший аналіз показав, що протез був встановлений без застосування лігатур або дроту, проте на іклах знайдено подряпини, що можуть свідчити про можливе кріплення нитками.

Знахідка свідчить про високий рівень медичних знань і можливостей у XVII-XVIII століття. Люди з ущелиною піднебіння, за наявності відповідного догляду, могли дожити до дорослого віку, а протези, як цей, стали кроком до комфортного життя.

У XVI столітті застосовувалися менш ефективні методи, такі як вата, віск або золоті платівки, що робить знайдений протез свідком значного прогресу у медицині.

Раніше у Єгипті археологи розкопали "усміхненого" сфінкса з обличчям відомої людини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!