Знищете весь врожай: що категорично заборонено робити з розсадою

На перший погляд, вирощування розсади може здатися простим завданням: посіяти насіння, поливати та чекати на сходи. Але на практиці все виявляється складніше. Багато городників роблять помилки, які негативно впливають на здоров'я та розвиток молодих рослин. Про це пише Телеграф.

Ось деякі з найпоширеніших помилок при вирощуванні розсади:

Неправильний полив:

Пересихання ґрунту: Це може призвести до загибелі сходів або уповільнення їх розвитку. Ґрунт повинен бути постійно вологим, але не мокрим.

Це може призвести до загибелі сходів або уповільнення їх розвитку. Ґрунт повинен бути постійно вологим, але не мокрим. Надмірний полив: Це може призвести до загнивання коренів та розвитку грибкових захворювань. Необхідно поливати розсаду лише тоді, коли ґрунт на дотик сухий.

Недотримання температурного режиму:

Низька температура: В холодному приміщенні ріст розсади сповільнюється або зовсім зупиняється. Оптимальна температура для вирощування розсади більшості овочевих культур становить 20-22°C.

В холодному приміщенні ріст розсади сповільнюється або зовсім зупиняється. Оптимальна температура для вирощування розсади більшості овочевих культур становить 20-22°C. Висока температура: У спекотному приміщенні розсада може в'янути та втрачати тургор.

Використання тісних горщиків:

Недостатній простір: Якщо розсада посіяна занадто щільно, їй не вистачає місця для розвитку кореневої системи. Це може призвести до витягування сходів, слабкості та схильності до захворювань.

Якщо розсада посіяна занадто щільно, їй не вистачає місця для розвитку кореневої системи. Це може призвести до витягування сходів, слабкості та схильності до захворювань. Нестача повітря: У тісних горщиках обмежений доступ повітря до коренів, що негативно впливає на їх ріст та розвиток.

Недостатнє освітлення:

Слабке освітлення: Розсада, яка не отримує достатньо світла, стає витягнутою, блідою та слабкою. Їй не вистачає сил для фотосинтезу, що негативно позначається на її загальному стані.

Розсада, яка не отримує достатньо світла, стає витягнутою, блідою та слабкою. Їй не вистачає сил для фотосинтезу, що негативно позначається на її загальному стані. Штучне освітлення: Використання лише штучного освітлення може призвести до порушення природного ритму розвитку розсади.

Нехтування загартовуванням:

Різка зміна умов: Раптове перенесення розсади з теплого приміщення на відкрите повітря може призвести до її загибелі.

Раптове перенесення розсади з теплого приміщення на відкрите повітря може призвести до її загибелі. Недостатня підготовка: Перед висадкою у відкритий ґрунт розсаду необхідно поступово привчати до нижчих температур, вітру та сонячного світла.

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Щоб уникнути цих помилок, рекомендується:

Використовувати якісний ґрунтовий субстрат.

Дотримуватися оптимального режиму поливу.

Забезпечити розсаді достатнє освітлення.

Підтримувати оптимальну температуру в приміщенні, де вирощується розсада.

Використовувати горщики відповідного розміру.

Вчасно пікірувати розсаду.

Регулярно провітрювати приміщення з розсадою.

Загартовувати розсаду перед висадкою у відкритий ґрунт.

Нагадаємо, ми вже писали, як врятувати розсаду.

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