Знищить весь врожай: як захистити малину від довгоносика

Малина — одна з найулюбленіших літніх ягід, однак її врожай часто опиняється під загрозою через малинового довгоносика. Цей невеликий жук здатен завдати значної шкоди: він пошкоджує бутони, квіти та зав'язі, що призводить до втрати частини ягід.

У період цвітіння застосовувати хімічні засоби небезпечно — вони можуть зашкодити не лише рослинам, а й корисним комахам. Саме тому надійною альтернативою стають перевірені народні методи, про які розповідає УНІАН.

Хто такий малиновий довгоносик

Це невеликий темно-сірий або чорний жук із характерним хоботком. Самки відкладають яйця у бутони малини, і вже згодом з’являються личинки, які знищують урожай. Якщо вчасно не вжити заходів, довгоносик може суттєво знизити врожайність кущів.

Народні засоби проти шкідника

Часниковий настій Подрібніть 200 г часнику, залийте 1 літром води та залиште настоюватися на добу. Отриманим розчином обприскуйте малину — різкий запах ефективно відлякує шкідника.

Відвар полину Кілограм свіжого полину залийте 3 літрами води, доведіть до кипіння, варіть 10 хвилин. Після охолодження і процідження доведіть об’єм до 10 л. Цей гіркий настій неприємний для довгоносиків, і вони оминають рослини.

Гірчичний розчин 100 г сухої гірчиці розчиніть у 3 літрах теплої води. Отриманим розчином обробляйте кущі — гірчиця має відлякувальні властивості.

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Додаткові способи профілактики

Природні відлякувачі: Посипайте землю біля кущів деревною золою, садіть поруч чорнобривці, нагідки або часник — ці рослини не до вподоби шкідникам.

Посипайте землю біля кущів деревною золою, садіть поруч чорнобривці, нагідки або часник — ці рослини не до вподоби шкідникам. Природні вороги шкідників: Приваблюйте до саду птахів (горобців, синиць) та корисних комах (жужелиць), встановлюючи годівниці, поїлки або будиночки. Вони допомагають природно зменшити кількість шкідників.

Приваблюйте до саду птахів (горобців, синиць) та корисних комах (жужелиць), встановлюючи годівниці, поїлки або будиночки. Вони допомагають природно зменшити кількість шкідників. Правильний час обробки: Найефективніше обприскувати рослини рано вранці або ввечері в суху погоду без спеки — так засоби діятимуть довше.

Найефективніше обприскувати рослини рано вранці або ввечері в суху погоду без спеки — так засоби діятимуть довше. Осіннє прибирання: Не забувайте восени прибирати опале листя, обрізати старі пагони й знищувати потенційні місця зимівлі шкідників.

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