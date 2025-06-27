Знищать весь врожай: які рослини не можна саджати поблизу помідорів

Якщо ви хочете, щоб ваші помідори росли міцними та здоровими, варто не лише правильно їх доглядати, але й ретельно обирати, що саджати поряд. Деякі культури можуть стати чудовими "сусідами" для томатів, однак інші здатні пригнічувати їхній ріст.

Є конкретні рослини, що заважають розвитку томатів, якщо розмістити їх надто близько. Про це пише видання Martha Stewart.

Рослини, яких краще уникати поряд із помідорами:

Фенхель

Ця алелопатична рослина виділяє в ґрунт речовини, що гальмують ріст інших культур. Експертка Керрі Спунморе радить не саджати фенхель поруч із томатами, адже він здатен серйозно знижувати їхню життєздатність.

Капуста

Капуста та інші хрестоцвіті (брюссельська капуста, ріпа тощо) конкурують з помідорами за поживні речовини й світло. Їхні великі листки можуть затінювати томати, позбавляючи їх необхідних умов для зростання.

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Стручкова квасоля

Хоча в деяких рекомендаціях її називають сумісною культурою, експерти застерігають: швидкий ріст квасолі може створити тінь і зменшити доступ світла до томатів, а також "відтягувати" на себе воду й поживні речовини.

Кріп

На перший погляд — хороша трава-компаньйон. Але з часом, коли кріп дозріває, він починає витягувати з ґрунту корисні елементи, заважаючи розвиватися кореневій системі томатів.

Кукурудза

Через високий ріст вона створює тінь, перешкоджаючи нормальному сонячному освітленню помідорів.

Окра (гомбо)

Розлогі листки цієї культури можуть блокувати сонце, необхідне помідорам для росту та формування плодів.

Картопля

Оскільки обидві культури належать до пасльонових, вони схильні до одних і тих же захворювань (наприклад, фітофторозу) і шкідників. Сусідство лише посилює ризик зараження.

Броколі

Ця рослина потребує багато поживних речовин із ґрунту, і в умовах обмеженого простору вона легко "перевершує" помідори в цій конкуренції.

Цвітна капуста

Притягує шкідників (капустяних черв’яків, попелиць), які можуть перейти і на томати. Також інтенсивно виснажує ґрунт.

Баклажани

Як і картопля, баклажани — родичі помідорів. Вони не лише змагаються за ресурси, але й можуть бути джерелом поширення грибкових хвороб, зокрема фітофторозу.

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