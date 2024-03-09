Вміють плавати, але бояться: вчені відповіли чому більшість котів не люблять воду

Всі знають, що коти не люблять мокнути. Ця фобія здається дивною, адже багато тварин обожнюють плавати. Але наука знайшла пояснення цій котячій нелюбові до води.

Маліні Сучак, професор антрозоології з Університету Канісіуса в Нью-Йорку, дослідила цю проблему. Вона стверджує, що коти як вид схильні уникати води. Ця відраза не пов'язана з інстинктом самозбереження, адже коти вміють плавати.

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Не інстинкт самозбереження

Маліні Сучак, професорка антрозоології з Університету Канісіуса, каже, що коти не бояться води через ризик потонути. Вони ж вміють плавати!

Вода псує шубку

На думку експертів, коти не люблять мокнути через те, що вода псує їхню шерсть. У котів є два шари шерсті: підшерсток для тепла і зовнішній шар для захисту.

Мокрий кіт – нещасний кіт

Коли шерсть мокріє, кіт відчуває себе дуже некомфортно, адже мокрий підшерсток сохне довго. Котяча шерсть не така водонепроникна, як, наприклад, пір'я качки.

Предки з пустелі

Нелюбов до води може йти від предків котів – диких котів з Близького Сходу. Ці коти жили в дуже сухих регіонах Африки, Азії та Індії, де води було мало. Тому вони не звикли до вологості.

Тепло – добре, вода – холодно

Дослідження Університету штату Орегон показало, що коти люблять тепло. А вода часто буває холодною, тому їм не подобається.

Страх після купання

Деякі коти можуть боятися води, якщо раніше впали у ванну або їх примусово помили. Це може бути для них дуже стресовим досвідом.

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