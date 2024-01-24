Покращують роботу пам'яті у будь-якому віці: Які два продукти слід обов'язково додати до раціону

З віком когнітивні функції людини, зокрема пам’ять, концентрація та швидкість мислення, можуть почати знижуватися. На щастя, є способи уповільнити цей процес і підтримати здоров’я мозку.

Один із найважливіших кроків – це здорове харчування. Їжа, яку ми їмо, впливає на всі системи організму, включаючи мозок. Про це пише molbuk. Дієтологиня Кетрін Джервасіо виділяє два продукти, які особливо корисні для мозку: жирну рибу та горіхи з насінням.

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Жирна риба

Жирна риба, як-от лосось, скумбрія, сардина та форель, є багатим джерелом омега-3 жирних кислот. Омега-3 жирні кислоти необхідні для нормального функціонування мозку. Вони допомагають поліпшити пам’ять, концентрацію, настрій та запобігти віковим змінам мозку.

Джервасіо рекомендує вживати жирну рибу 2-3 рази на тиждень. Її можна готувати на грилі, запікати або смажити на сковороді без олії.

Горіхи та насіння

Горіхи та насіння – це ще один чудовий спосіб підтримати здоров’я мозку. Вони містять багато вітамінів, мінералів та інших поживних речовин, які важливі для мозкової діяльності.

Горіхи та насіння особливо багаті на:

вітамін Е – антиоксидант, який допомагає захистити клітини мозку від пошкоджень;

фолієву кислоту – важливу для нормального розвитку мозку;

– важливу для нормального розвитку мозку; цинк – мікроелемент, який необхідний для когнітивної функції;

– мікроелемент, який необхідний для когнітивної функції; магній – мікроелемент, який допомагає регулювати настрій та сон.

Рекомендується вживати горіхи та насіння щодня в кількості приблизно 28 г. Їх можна додавати до салатів, каш, йогурту або просто їсти як перекус.

Крім жирної риби та горіхів з насінням, для підтримки здоров’я мозку також корисно вживати:

овочі та фрукти – вони багаті на антиоксиданти, які допомагають захистити мозок від пошкоджень;

– вони багаті на антиоксиданти, які допомагають захистити мозок від пошкоджень; продукти, багаті на вітаміни групи B – ці вітаміни необхідні для нормального функціонування нервової системи;

– ці вітаміни необхідні для нормального функціонування нервової системи; продукти, багаті на холін – холін важливий для пам’яті та навчання;

– холін важливий для пам’яті та навчання; продукти, багаті на поліфеноли – поліфеноли мають антиоксидантні та протизапальні властивості.

Здорове харчування – це важливий крок для підтримки здоров’я мозку. Включаючи в свій раціон жирну рибу, горіхи та насіння, а також інші корисні продукти, ви можете уповільнити вікові зміни мозку та зберегти його здоров’я на довгі роки.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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