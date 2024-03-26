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Покращують метаболізм та сприяють схудненню: топ - 9 продуктів, які варто включити до раціону

Ціхоцька Марія

Покращують метаболізм та сприяють схудненню: топ - 9 продуктів, які варто включити до раціону

Бажання їсти та худнути знайоме багатьом, особливо напередодні літа. Але просто їсти щось специфічне і худнути – це утопія.

Схуднення потребує комплексного підходу:

  • Зменшення спожитих калорій
  • Дотримання дієти, наприклад, середземноморської
  • Фізична активність
  • Консультація з дієтологом

Однак, існують продукти, які:

  • Не сприяють набору ваги
  • Покращують метаболізм
  • Доповнюють інші заходи для схуднення

Про це зазначає відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.

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Ось їх перелік:

Жирна риба:

  • Джерело високоякісного білка, що дає відчуття ситості та пришвидшує метаболізм
  • Містить омега-3 жирні кислоти, які сприяють схудненню
  • Рекомендовано 2 порції на тиждень

Яйця:

  • Дослідження показують, що яєчний сніданок зменшує відчуття голоду протягом кількох годин
  • Білок яєць збільшує швидкість метаболізму на 20-35%
  • Рекомендовано 1-2 яйця на день або 2-3 рази на тиждень

Ягоди:

  • Низькокалорійний продукт, багатий на вітаміни та мінерали
  • Забезпечують відчуття ситості більше, ніж солодка закуска
  • Містять менше фруктози, ніж фрукти
  • Свіжі та заморожені ягоди мають однаковий ефект

Листова зелень:

  • Містить клітковину та поживні речовини, які дають відчуття ситості та забезпечують водний баланс
  • Корисна для травлення, імунної системи та інших аспектів здоров'я

Хрестоцвіті овочі:

  • Багаті на клітковину, білок, вітаміни та мінерали
  • Підвищують метаболізм та дають відчуття ситості
  • Приклади: броколі, цвітна капуста, брюссельська капуста

Кисломолочний сир:

  • Містить багато білка та кальцію
  • Допомагає надовго зберегти відчуття ситості

Авокадо:

  • Містить здорові жири, клітковину, вітаміни та антиоксиданти
  • Допомагає засвоювати інші важливі вітаміни
  • Важливо вживати в міру

Нагадаємо, названо 5 головних лайфхаків для швидкого схуднення.

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