Покращує роботу мозку та сповільнює старіння: названо найкорисніший для організму горіх

Серед багатства дарів природи кедрові горіхи посідають особливе місце. Їх по праву можна назвати еліксиром молодості та довголіття, адже вони володіють неймовірною кількістю корисних властивостей. Регулярне споживання невеликої кількості кедрових горіхів покращить самопочуття. Про це пише ТСН.

Чим корисні кедрові горішки?

Активують роботу мозку: Завдяки омега-3 жирним кислотам, кедрові горішки покращують пам'ять,концентрацію уваги та когнітивні функції.

Подовжують молодість: Амінокислоти в складі горіхів сприяють омолодженню клітин організму,борються з віковими змінами та уповільнюють старіння.

Сприяють схудненню: Невелика порція горішків дає відчуття ситості на тривалий час, що може бути корисним для тих, хто прагне скинути зайву вагу.

Зміцнюють імунітет: Вітаміни та мікроелементи в кедрових горіхах підвищують опірність організму до інфекцій, роблячи його більш стійким до застуд.

Дбають про серце та судини: Горіхи містять жири та амінокислоти, які регулюють рівень холестерину,зміцнюють судини та покращують роботу серця.

Підтримують красу та здоров'я:Вітамін Е в кедрових горіхах робить волосся та шкіру сяючими, а нігті - міцними.

Покращують зір: Амінокислоти, бета-каротин та лютеїн у складі горішків сприяють гостроті зору та захищають сітківку ока від негативного впливу УФ-променів.

Є повноцінною заміною м'ясу: Завдяки високому вмісту білка, кедрові горішки можуть стати альтернативним джерелом цього важливого нутрієнта.

Читайте також: П'ять овочів, багатих на вітамін Е: поєднайте приємне з корисним

Скільки кедрових горіхів можна їсти на день?

Незважаючи на всі переваги, кедрові горішки слід вживати з обережністю та в помірній кількості. Їхня висока калорійність (674 ккал на 100 г) може призвести до набору ваги при надмірному вживанні.

Лікарі рекомендують їсти не більше 40 грамів кедрових горішків на день. Цю кількість можна використовувати як доповнення до м'ясних страв, десертів, салатів або вживати як самостійну закуску.

Важливо пам'ятати про протипоказання:

Жовчнокам'яна хвороба

Холецистит

Перевищення рекомендованої норми може призвести до неприємного металевого присмаку та гіркоти в роті.

Нагадаємо, ми вже писали, які гриби варто включити до свого раціону.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!