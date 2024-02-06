Мають властивість захищати від раку: гриби, які варто обов’язково включити до свого раціону

Вчені з Португалії з'ясували, що печериці та білі гриби мають унікальні протиракові властивості, відмінні від інших видів грибів. Дослідники вивчили мікроРНК висушених білих грибів (Boletus edulis) та печериць (Agaricus bisporus), використовуючи метод аніонообмінної хроматографії. Ця техніка дозволяє розділити речовини за зарядом їх молекул та іонів за допомогою іонообмінної смоли.

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Результати дослідження опубліковано в журналі Medical Science Forum.

Аніонообмінна хроматографія застосовується для якісного й кількісного аналізу чистоти реактивів, ліків, а також для очищення антибіотиків та білків.

Щоб оцінити потенційну протиракову активність досліджуваних грибів, їх порівняли з лисичками (Cantharellus cibarius). Раніше було доведено, що лисички пригнічують ріст ракових клітин.

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Вчені виявили, що мікроРНК білих грибів і печериць містять унікальні фракції BEDA, BEDB та ABIA відповідно. Фракція ABIA з печериць здатна знижувати життєздатність ракових клітин при концентрації 50 мкг/мл. Вищі дози посилюють протираковий ефект, але є токсичними і для здорових клітин.

Також продемонстрували протиракову активність фракції BEDB з білих грибів.

Автори наголошують на необхідності подальших досліджень механізмів протиракової дії окремих видів їстівних грибів.

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