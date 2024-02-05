Фрукти та овочі, які не потрібно чистити перед вживанням: шкірка корисніша за середину

Багато людей викидають шкірку з фруктів та овочів, не знаючи, що саме в ній міститься значна частина корисних речовин.

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Як пише Cheese Lovers Festival, є низка фруктів та овочів, які ми звикли чистити перед тим як їсти, однак їх не лише можна їсти зі шкіркою, але й треба.

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Яблука: шкірка яблук багата на вітаміни C, K, A, а також на клітковину, яка покращує травлення.

Груші: шкірка груш містить антиоксиданти, які борються з вільними радикалами.

Огірки: шкірка огірків містить вітамін K, калій та магній.

Кабачки: їхня шкірка багата на антиоксиданти.

Морква: шкірка моркви містить бета-каротин, який перетворюється на вітамін A в організмі.

Ківі: шкірка ківі містить вітамін C, E, фолієву кислоту та клітковину.

Помідори: шкірка помідорів містить лікопін, який є потужним антиоксидантом.

Авокадо: шкірка авокадо містить вітамін C, E, калій та клітковину.

Баклажани: шкірка баклажанів містить антоціани, які покращують пам'ять та роботу мозку.

Важливий момент: перед вживанням фруктів та овочів зі шкіркою ретельно вимийте їх проточною водою.

Якщо ви купуєте фрукти та овочі неорганічного походження, краще зняти з них шкірку, адже вона може містити пестициди.

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