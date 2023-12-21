Чому не варто викидати шкірки від мандаринів та апельсинів: згодяться для диво-засобу проти шкідників

Кімнатні рослини – це не тільки прикраса інтер'єру, але й джерело кисню та позитиву. Однак іноді вони можуть страждати від шкідників, таких як попелиця, павутинний кліщ та щитівка.

Відео дня

На щастя, існує багато натуральних засобів, які можна використовувати для боротьби зі шкідниками. Одним із таких засобів є шкірка цитрусових.

Читайте також: Що покласти у горщик до фіалки, щоб вона пишно цвіла і не хворіла

Шкірка цитрусових містить ефірні олії, які мають сильні інсектицидні властивості. Вони можуть відлякувати шкідників і навіть знищувати їх.

Щоб використовувати шкірку цитрусових для боротьби зі шкідниками, потрібно виконати такі дії:

Висушіть шкірку цитрусових на сонці або в духовці.

Подрібніть шкірку до порошку.

Розсипте порошок навколо кімнатних рослин.

Повторюйте процедуру кожні кілька днів, поки шкідників не стане.

Також можна використовувати шкірку цитрусових у вигляді настою. Для цього потрібно залити склянку подрібненої шкірки склянкою окропу і настояти протягом 24 годин. Потім процідити й використовувати для обприскування кімнатних рослин. Столову ложку настою розбавляти у 200 мл води.

Шкірка цитрусових – це ефективний і безпечний спосіб боротьби зі шкідниками для кімнатних рослин. Вона не завдає шкоди рослинам і нешкідлива для людей і тварин.

Нагадаємо, недорога спеція може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!