Що покласти у горщик до фіалки, щоб вона пишно цвіла і не хворіла

Фіалки – це красиві та невибагливі квіти, які можуть прикрасити будь-який інтер'єр. Однак навіть досвідчені квітникарі іноді стикаються з проблемою, коли фіалки не цвітуть або швидко гинуть.

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Однією з причин цього може бути неправильний полив. Фіалки дуже вимогливі до вологості ґрунту, і надлишок або нестача води може призвести до їх загибелі, пише prostoway.

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Щоб уникнути цього, можна скористатися простою хитрістю – використовувати вермикуліт. Цей мінерал має здатність утримувати воду, а також виділяти її в повітря.

Для того, щоб виростити гарні фіалки з вермикулітом, вам знадобляться такі матеріали:

Вермикуліт

Горщики для фіалок

Піддони

Інструкція:

Насипте вермикуліт на дно піддону. Поставте горщики з фіалками на піддон. Поливайте фіалки лише через піддон.

Коли вермикуліт у піддоні висохне, це буде означати, що настав час полити фіалки.

Переваги використання вермикуліту для фіалок:

Вермикуліт допомагає підтримувати оптимальний рівень вологості ґрунту.

Вермикуліт виділяє в повітря молекули води, що сприяє підвищенню вологості навколо фіалок.

Вермикуліт є хорошим дренажем, що допомагає запобігти застою води в ґрунті.

Поради:

Використовуйте вермикуліт середньої фракцій.

Не переливайте фіалки.

Регулярно перевіряйте рівень вологості вермикуліту в піддоні.

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