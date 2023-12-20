Що покласти у горщик до фіалки, щоб вона пишно цвіла і не хворіла
Фіалки – це красиві та невибагливі квіти, які можуть прикрасити будь-який інтер'єр. Однак навіть досвідчені квітникарі іноді стикаються з проблемою, коли фіалки не цвітуть або швидко гинуть.
Однією з причин цього може бути неправильний полив. Фіалки дуже вимогливі до вологості ґрунту, і надлишок або нестача води може призвести до їх загибелі, пише prostoway.
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Щоб уникнути цього, можна скористатися простою хитрістю – використовувати вермикуліт. Цей мінерал має здатність утримувати воду, а також виділяти її в повітря.
Для того, щоб виростити гарні фіалки з вермикулітом, вам знадобляться такі матеріали:
- Вермикуліт
- Горщики для фіалок
- Піддони
Інструкція:
- Насипте вермикуліт на дно піддону.
- Поставте горщики з фіалками на піддон.
- Поливайте фіалки лише через піддон.
Коли вермикуліт у піддоні висохне, це буде означати, що настав час полити фіалки.
Переваги використання вермикуліту для фіалок:
- Вермикуліт допомагає підтримувати оптимальний рівень вологості ґрунту.
- Вермикуліт виділяє в повітря молекули води, що сприяє підвищенню вологості навколо фіалок.
- Вермикуліт є хорошим дренажем, що допомагає запобігти застою води в ґрунті.
Поради:
- Використовуйте вермикуліт середньої фракцій.
- Не переливайте фіалки.
- Регулярно перевіряйте рівень вологості вермикуліту в піддоні.
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