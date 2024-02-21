Покращує травлення та підтримує здоров‘я кишківника: чому варто регулярно вживати лушпиння цибулі

Зазвичай цибулинні лушпиння або викидають, або використовують як добриво. Щороку окремі господині беруть його для фарбування писанок на Великдень.

Проте мало хто знає, що воно має цілу низку корисних властивостей для здоров'я. Тому лушпиння від цибулі не варто викидати.

Про це повідомляє видання "Times of India".

Унікальний склад

Часто незаслужено відкинуте лушпиння багате на харчові волокна, сприяє травленню та підтримці здоров'я кишківника. Воно також містить флавоноїд кверцетин з потужними антиоксидантними якостями, корисними для серцево-судинної системи та запобігання запаленням.

Окрім того, в лушпинні присутні вітаміни А і С, кальцій та калій, що підсилюють імунітет, зір, міцність кісток та підтримують водно-сольовий баланс.

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Антиоксидантна дія

Завдяки вмісту флавоноїдів, лушпиння проявляє високі антиоксидантні властивості. Ці речовини нейтралізують шкідливі вільні радикали в організмі, зменшуючи окиснення та ризик розвитку серцевих хвороб і раку.

Протизапальний ефект

Кверцетин та інші фітосполуки чинять виражену протизапальну дію. Вживання настоїв чи екстрактів допомагає полегшити симптоми запальних захворювань, зокрема артриту та проблем з кишечником.

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