Дієтолог назвала головні переваги регулярного вживання оливкової олії

Оливкова олія – це доступний інгредієнт, який може значно покращити ваше здоров'я при щоденному вживанні. Спортивний дієтолог Ебігейл Робертс стверджує, що щоденне вживання оливкової олії може мати вражаючі результати для організму.

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На сайті Gloucestershirelive вона описує оливкову олію як суперпродукт, багатий на антиоксиданти, корисні жири та поліфеноли, які роблять її корисною для волосся, шкіри, суглобів та ваги.

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Переваги оливкової олії:

Здоров'я волосся та шкіри: Оливкова олія багата корисними жирними кислотами, антиоксидантами та ліпідами, які живлять шкіру та волосся, роблячи їх м'якими, зволоженими та здоровими.

Зниження ваги: Мононенасичені жири в оливковій олії допомагають схуднути, збільшуючи метаболізм, знижуючи апетит і зменшуючи кількість жиру в організмі.

Мононенасичені жири в оливковій олії допомагають схуднути, збільшуючи метаболізм, знижуючи апетит і зменшуючи кількість жиру в організмі. Здоров'я суглобів: Оливкова олія має протизапальні властивості, які можуть допомогти при болях у суглобах та артриті.

Оливкова олія має протизапальні властивості, які можуть допомогти при болях у суглобах та артриті. Когнітивні функції: Дослідження Гарвардського університету показали, що оливкова олія може покращити когнітивні функції та зменшити ризик деменції.

Дослідження Гарвардського університету показали, що оливкова олія може покращити когнітивні функції та зменшити ризик деменції. Знеболення: Поліфеноли в оливковій олії мають знеболюючий ефект.

Способи вживання:

Оливкову олію можна вживати натщесерце або додавати в салати, супи, овочеві страви та інші блюда.

Не рекомендується вживати занадто багато оливкової олії за один раз, адже це може призвести до нудоти.

Важливо пам'ятати:

Найкраще використовувати оливкову олію екстра-класу, адже вона містить найбільше корисних речовин.

Зберігати оливкову олію в темному прохолодному місці.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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