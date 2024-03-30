Покращує метаболізм та зменшує запалення: чому потрібно додавати пшоно до чаю
Покращує метаболізм та зменшує запалення: чому потрібно додавати пшоно до чаю
Чай з пшоном – це не просто смачний напій, але й джерело користі для організму.
Він володіє такими властивостями:
- Протизапальна: Допомагає при застуді, болях у горлі та інших запальних процесах.
- Сечогінна: Виводить з організму зайву рідину, токсини та шлаки.
- Імуноукріплююча: Зміцнює захисні сили організму та робить його більш стійким до інфекцій.
- Нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту: Покращує травлення, допомагає при діареї та запорах.
- Знижує рівень цукру в крові: Рекомендується людям з цукровим діабетом.
- Знижує артеріальний тиск: Корисний для людей з гіпертонією.
- Покращує стан шкіри, волосся та нігтів: Завдяки вітамінам та мікроелементам, що містяться в пшоні.
- Зміцнює кістки: Завдяки вмісту кальцію та фосфору.
Про це пише Радіотрек.
Читайте також: Три варіанти смачної вечері, які допоможуть схуднути
Приготування чаю з пшоном:
- Обсмажте пшоно: Це додасть чаю приємний аромат та трохи змінить його смак.
- Змішайте пшоно з гранульованим чаєм: Пропорції можна обирати на свій смак.
- Залийте суміш окропом: На одну ложку суміші використовуйте 200 мл води.
- Настоюйте 5-7 хвилин: Не довше, щоб чай не став терпким.
Додаткові поради:
- Можна додати до чаю мед, лимон, сухофрукти або горіхи за смаком.
- Чай з пшоном можна пити як гарячим, так і холодним.
- Цей напій особливо корисний взимку, коли організму потрібна додаткова підтримка.
Нагадаємо, дієтологи назвали список найкорисніших продуктів для мозку.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!