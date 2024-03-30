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Покращує метаболізм та зменшує запалення: чому потрібно додавати пшоно до чаю

Ціхоцька Марія

Покращує метаболізм та зменшує запалення: чому потрібно додавати пшоно до чаю

Чай з пшоном – це не просто смачний напій, але й джерело користі для організму.

Він володіє такими властивостями:

  • Протизапальна: Допомагає при застуді, болях у горлі та інших запальних процесах.
  • Сечогінна: Виводить з організму зайву рідину, токсини та шлаки.
  • Імуноукріплююча: Зміцнює захисні сили організму та робить його більш стійким до інфекцій.
  • Нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту: Покращує травлення, допомагає при діареї та запорах.
  • Знижує рівень цукру в крові: Рекомендується людям з цукровим діабетом.
  • Знижує артеріальний тиск: Корисний для людей з гіпертонією.
  • Покращує стан шкіри, волосся та нігтів: Завдяки вітамінам та мікроелементам, що містяться в пшоні.
  • Зміцнює кістки: Завдяки вмісту кальцію та фосфору.

Про це пише Радіотрек.

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Приготування чаю з пшоном:

  • Обсмажте пшоно: Це додасть чаю приємний аромат та трохи змінить його смак.
  • Змішайте пшоно з гранульованим чаєм: Пропорції можна обирати на свій смак.
  • Залийте суміш окропом: На одну ложку суміші використовуйте 200 мл води.
  • Настоюйте 5-7 хвилин: Не довше, щоб чай не став терпким.

Додаткові поради:

  • Можна додати до чаю мед, лимон, сухофрукти або горіхи за смаком.
  • Чай з пшоном можна пити як гарячим, так і холодним.
  • Цей напій особливо корисний взимку, коли організму потрібна додаткова підтримка.

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