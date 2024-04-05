Отримайте пишні та густі кущики кропу завдяки простим хитрощам: поради городників

Успішне вирощування кропу потребує правильного живлення, що сприяє здоровому росту та розвитку. Існують прості та ефективні методи підживлення, які можуть значно поліпшити урожайність кропу.

Як повідомили фахівці, першим кроком є обприскування кущиків кропу нашатирним спиртом. Ця речовина містить необхідну кількість азоту, яка сприяє збільшенню маси зелені кропу.

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Крім того, завдяки аміаку він краще засвоюється рослиною. Для приготування такого добрива потрібно розчинити чайну ложку аміаку в літрі води та обприскувати ним кріп.

Другим ефективним способом є додавання золи, яка містить калій і фосфор – необхідні компоненти для відмінного росту кропу. Для підготовки розчину золи беремо відро води, розчиняємо столову ложку нашатирю та склянку золи. Отриманий розчин цідимо і пульверизуємо кріп. Перший полив рослин проводимо через 7 днів після посадки, а повторюємо процедуру через 7-10 днів.

Ці ефективні методи підживлення допоможуть вам виростити здоровий та пишний кріп, який порадує вас своїм смаком та врожайністю.

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