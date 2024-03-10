Зміцнює імунітет та має чудовий смак: рецепт цитрусового напою з імбиром

Багатий на антиоксиданти та вітамін С, імбир, він зміцнить вашу імунну систему та допоможе подолати будь-які грипоподібні симптоми. Проте, на відміну від багатьох інших соків, які можуть здатися гірким лікуванням, ця апетитна суміш вражає приголомшливо освіжаючим смаком, який принесе справжнє задоволення вашим рецепторам.

Робиться цей напій швидко та дуже просто. Пити його потрібно за потреби. Про це пише Shuba.

Інгредієнти (6 порцій)

- 2 апельсини

- 1 лимон

- 2 моркви

- 40 г свіжого кореня імбиру

- 26 г свіжого кореня куркуми

- 13 мл теплої води

Читайте також: Що додати у каву, щоб вона не гірчила

Приготування

Акуратно зріжте шкірку з лимона та апельсина. Наріжте моркву великими шматочками, а імбир і куркуму - дрібними.

За допомогою соковитискача вичавіть сік з апельсинів, лимона, моркви, імбиру та куркуми.

Перед вживанням розлийте сік у невеликі склянки (по 1/2 склянки на порцію). Насолоджуйтесь його чудовим смаком та цілющою силою!

Радимо також звернути увагу на рецепт компоту з яблук.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!