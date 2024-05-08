Прикрасять клумбу та не вимагають багато догляду: які квіти посадити в саду

Мрієте про пишну та мальовничу клумбу, але лякаєтесь клопотів з доглядом? Не біда! Королівський садівник Джек Стоукс ділиться секретами, які квіти не потребують особливої уваги, але й дарують безліч радості.

Клематис

Ця дивовижна рослина стане справжньою окрасою вашої клумби або саду. Вона не лише рясно цвіте, але й стрімко "заплітає" паркани, альтанки та інші опори. Джек Стоукс рекомендує звернути увагу на білі або рожеві сорти клематису, які невибагливі у догляді, але дарують неймовірну красу.

Гортензія Анабель

Ця пишна красуня стане справжньою перлиною вашої клумби. Вона невибаглива до умов вирощування, швидко розростається, заповнюючи порожні простори. А пишні білі суцвіття гор

Лаванда

Чарівна лаванда – це не лише естетична насолода, але й приємний аромат, який наповнить ваш сад. Ця невибаглива рослина не потребує постійного поливу, а її чудовий запах приваблює бджіл, що важливо для запилення інших квітів. Витончений та елегантний вигляд лаванди ідеально доповнить будь-яку клумбу. Посадіть її на сонячному, сухому місці, і вона буде радувати вас протягом багатьох років.

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Рудбекія

Ця сонячна квітка не потребує особливого догляду, але й дарує рясне цвітіння протягом усього літа.

Ахиллея

Ця витривала рослина не боїться ні спеки, ні посухи. Її яскраві суцвіття прикрасять вашу клумбу з ранньої весни до пізньої осені.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити вертикальні клумби у себе вдома.

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