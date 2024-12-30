Прикрасить вас святковий стіл: рецепт салату з тунцем без майонезу

На новорічному столі все частіше з'являються легкі салати без м'яса, які чудово доповнюють основні страви та не перевантажують організм. РБК-Україна пропонує простий рецепт вишуканого салату з тунцем.

Інгредієнти:

тунець консервований – 160 г

яйця – 3 штуки

помідори – 150 г

кукурудза консервована – 2 столові ложки

оливки чорні – половина банки

цибуля червона – 1 штука

листя салату – 5-6 штук

оливкова олія – 2 столові ложки

соєвий соус – 1 столова ложка

гірчиця діжонська – 2 чайні ложки

Приготування:

Помийте та обсушіть листя салату, викладіть його основою на тарілку Зваріть яйця накруто та наріжте скибками Помідори наріжте тонкими скибками Злийте рідину з кукурудзи та тунця Викладіть на листя салату кукурудзу, помідори, яйця та тунець Наріжте червону цибулю кільцями Прикрасьте салат кільцями цибулі та оливками

Заправка: змішайте оливкову олію, соєвий соус та діжонську гірчицю. Полийте салат безпосередньо перед подачею.

Цей легкий та поживний салат стане чудовою альтернативою традиційним майонезним закускам на святковому столі.

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