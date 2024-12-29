Головна страва новорічного столу: особливий рецепт курки в рукаві
Впевнений, ця курка стане головним смачним подарунком на вашому столі.
Інгредієнти для маринаду:
• Вода — 4 чашки;
• Соєвий соус — ⅓ чашки;
• Сіль — 6 ч.л;
• Цукор — 3 ч.л;
• Аніс — 2 зірочки;
• Гвоздика — 3 зірочки;
• Лавровий лист — 3 шт;
• Спрайт або ананасовий сік — 1 чашка;
• Курка ціла — 1 шт;
Суміш спецій:
• Олія — ¼ чашки;
• Паприка — 0.5 ч.л;
• Суха цибуля — 0.5 ч.л;
• Сухий часник — 0.5 ч.л;
• Суміш спецій — 0.5 ч.л.
Глазур:
• Мед — 2 ч. л;
• Соєвий соус — 1 ч.л;
• Суміш спеції — 1 ч.л.
P.S.: для тих, у кого алергія на мед, можете замінити його на таку ж кількість коричневого цукру. Буде так само смачно, але водночас безпечно.
Приготування:
1. Змішуємо інгредієнти для маринаду.
2 Маринуємо курку і залишаємо її на 2-3 години.
3. Просушуємо рушничками.
4. Змішуємо спеції для суміші.
5. Натираємо курку спеціями.
6. Перекладаємо в рукав та запікаємо до золотистого кольору при температурі 160° 50 хвилин.
7. Розкриваємо рукав по шву та змащуємо глазурʼю.
8. Відправляємо в духовку допікатися при температурі 220° на 10 хвилин.
Зберігайте та обовʼязково готуйте, бо такої курки ви більше ніде не скуштуєте)) Це особливий рецепт.