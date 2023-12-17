Прикрасить будь-який святковий стіл: Як приготувати пряний різдвяний кекс
Різдвяний кекс – це традиційна святкова випічка, яка зустрічається в багатьох кухнях світу. Цей рецепт різдвяного кексу з сухофруктами, горіхами та прянощами простий у приготуванні і сподобається навіть початківцям кулінарам.
Рецептом поділились на сайті Shuba. Для більш насиченого смаку можна додати в кекс ванільний екстракт або корицю. Якщо ви не любите родзинки, їх можна замінити на інші сухофрукти, наприклад, чорнослив або фініки.
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Горіхи можна використовувати будь-які, але найкраще підійдуть волоські, фундук або мигдаль. Для посипання кекса можна використовувати не тільки цукрову пудру, але і шоколадну глазур або кокосову стружку.
Інгредієнти:
- Розм'якшене вершкове масло - 125 г
- Цукор - 125 г
- Журавлина сушена - 120 г
- Курага - 120 г
- Інжир сушений - 50 г
- Родзинки - 50 г
- Волоські горіхи - 100 г
- Апельсин - 1 шт.
- Бренді - 30 мл
- Борошно пшеничне - 150 г
- Розпушувач - 10 г
- Імбир мелений - 10 г
- Кориця мелена - 5 г
- Курячі яйця - 2 шт.
- Цукрова пудра - 40 г
Приготування:
- Апельсин промиваємо, витираємо насухо, натираємо цедру і вичавлюємо сік.
- Вершкове масло збиваємо з цукром до білого кольору. По одному додаємо яйця, цедру апельсина і бренді, перемішуємо.
- Просіяне борошно змішуємо з розпушувачем. Сухофрукти миємо, сушимо і нарізаємо шматочками. Горіхи подрібнюємо.
- Всі інгредієнти змішуємо, додаємо прянощі і апельсиновий сік. Замішуємо тісто.
- Тісто викладаємо в змащену маслом форму для випічки, розрівнюємо і випікаємо в розігрітій до 160 °C духовці 50 хвилин.
- Потім зменшуємо температуру до 140 °C і випікаємо ще 30 хвилин.
Готовий кекс охолоджуємо, посипаємо цукровою пудрою і подаємо до столу.
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