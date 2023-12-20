Окраса різдвяного столу: рецепт пісних голубців з картоплею
Голубці виходять смачні, соковиті та апетитні. Чудова страва до різдвяного столу. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
Капуста білоголова – 2 г
Картопля – 2 кг
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
Цибуля ріпчаста – 6 шт
Олія соняшникова – за смаком
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Спосіб приготування:
В киплячу підсолену воду покладіть капусту, зачищеним боком вниз. Доведіть до кипіння й, акуратно зніміть з неї листочки, з яких зріжте потовщення.
500 г картоплі зваріть до готовності.
На дрібній терці натріть одну цибулю і решту сирої картоплі та перемішайте.
Дрібно наріжте 5 цибулин й обсмажте на олії до золотистого кольору. Потовчіть у пюре зварену картоплю.
Сиру терту картоплю, смажену цибулю і картопляне пюре змішайте. Посоліть, і поперчіть.
Викладіть на кожний листочок капусти по 1 ст. л. начинки та загортайте конвертиками. Щільно складайте їх у каструлю, перед тим на поклавши на дно обрізки з капусти.
Залийте голубці водою так, щоб вона ледь їх покривала. Зверху викладіть решту листочків капусти й накрийте кришкою. Готуйте 1 годину 30 хвилин на малому вогні.
Подавайте з підсмаженою цибулею.
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