Точно здивуєте гостей: Незвичний рецепт куті з булгуру

Булгур ніжніший за пшеницю, тому її легше їсти малим дітям та людям у віці. За смаком вона виходить не гіршою, ніж класична кутя. Рецептом поділився портал Shuba.

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Інгредієнти:

Булгур – 1 склянки

Олія соняшникова – 60 мл

Вода –2 склянки

Волоські горіхи – 80 г

Мак – 2 ст. л.

Мед – 3 г

Сіль – 3 г

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Спосіб приготування:

Промийте мак та замочіть його у теплій воді. Булгур промийте. Горіхи подрібніть.

Злегка обсмажте булгур на олії, додайте щіпку солі, додайте воду в пропорції 1:2, доведіть до кипіння, готуйте під кришкою до випаровування води.

Додайте мак, перемішайте та вимкніть вогонь.

Додайте горіхи, мед до свого смаку і перемішайте. Залиште під кришкою на 30 хвилин.

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