Точно здивуєте гостей: Незвичний рецепт куті з булгуру
Булгур ніжніший за пшеницю, тому її легше їсти малим дітям та людям у віці. За смаком вона виходить не гіршою, ніж класична кутя. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
Булгур – 1 склянки
Олія соняшникова – 60 мл
Вода –2 склянки
Волоські горіхи – 80 г
Мак – 2 ст. л.
Мед – 3 г
Сіль – 3 г
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Спосіб приготування:
Промийте мак та замочіть його у теплій воді. Булгур промийте. Горіхи подрібніть.
Злегка обсмажте булгур на олії, додайте щіпку солі, додайте воду в пропорції 1:2, доведіть до кипіння, готуйте під кришкою до випаровування води.
Додайте мак, перемішайте та вимкніть вогонь.
Додайте горіхи, мед до свого смаку і перемішайте. Залиште під кришкою на 30 хвилин.
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