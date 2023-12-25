Прикраса новорічного столу: Як приготувати ситний салат з гранатом

Як зробити салат з гранатом для новорічного столу

У рік Дракона 2024 року на новорічний стіл бажано подавати страви з червоними та помаранчевими відтінками. Салат "Дракон" ідеально відповідає цій традиції, оскільки містить гранат, який має яскравий червоний колір.

Рецептом поділились YouTube каналі Смачно просто та доступно. Для більш насиченого смаку можна додати в салат подрібнений часник або зелень.

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Інгредієнти:

Куряча грудка - 500 г

Картопля - 2 шт.

Морква - 2 шт.

Волоські горіхи - 200 г

Яйця - 4 шт.

Гранат - 1 шт.

Сіль

Майонез

Приготування:

Відваріть курячу грудку, остудіть і наріжте на кубики. Відваріть картоплю і моркву, остудіть і натріть на тертці. Яйця відваріть круто, остудіть і натріть на тертці. Волоські горіхи подрібніть. У глибокій мисці викладіть шар картоплі, змастіть майонезом. Зверху викладіть шар курки, змастіть майонезом. Потім викладіть шар волоських горіхів, шар моркви, змастіть майонезом. Завершіть салат шаром яєць, змастіть майонезом. Зверху посипте зернами граната.

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