Українців попередили про нову сніжну бурю: синоптики назвали небезпечні дати

Ускладнення погодних умов очікується в Україні 29 листопада. Синоптики попередили про снігопади, морози та ожеледь.

Український гідрометеорологічний центр прогнозує сніг у західних областях. Вночі тут температура знизиться до 0-6 градусів морозу. У Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях прогнозується сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 тепла.

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"На решті території пройдуть дощі, температура вночі та вдень 3- 10 градусів тепла. У більшості областей пориви вітру 15-22 м/с", – зазначили синоптики.

У четвер, 30 листопада, опадів не очікується. Уночі похолоднішає до 8 морозу, а близько нуля градусів очікується на південному сході країни. Вдень повітря прогріється до 3 тепла, а на півдні країни й до плюс 6 градусів.

1 грудня сніг та сніг з дощем прогнозують у західних та північних областях. У центральних областях пройде дощ. Уночі температура повітря становитиме від 1 до 7 градусів морозу, а вдень до 4 градусів тепла. У південних та східних областях вночі від 3 градусів тепла до 3 морозу, вдень до 10 градусів тепла.

Нагадаємо, через негоду 26-27 листопада в Україні загинули 10 людей, 23 – постраждали.

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